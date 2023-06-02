Bernd Dickhoven Versicherungsvertrieb: Neuer Online-Chef beim Münchener Verein

Der Münchener Verein will seinen Vertrieb über digitale Kanäle ausbauen. Als neuen Leiter für den Online-Vertrieb hat der traditionell im Handwerk fest verankerte Versicherer dafür Bernd Dickhoven verpflichtet. Er kommt vom Mitbewerber DFV, der sich als „führendes Insurtech in Europa“ präsentiert.

Bernd Dickhoven: Der neue Leiter Online-Vertrieb wechselt von der DFV Deutsche Familienversicherung zur Versicherungsgruppe Münchener Verein, die aktuell rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Versicherungsgruppe Münchener Verein will sich im Online-Vertrieb ab sofort neu aufstellen. Dazu übernimmt Bernd Dickhoven jetzt die Leitung des Geschäftsbereichs. Zu seinen Aufgaben zählt es einerseits, den Absatz über den unternehmenseigenen Internetauftritt zu steigern. Andererseits soll er perspektivisch den Ausschließlichkeitsvertrieb des Versicherers aus der bayerischen Landeshauptstadt unterstützen.

Karoline Viktoria Mielken © Münchener Verein

Der Krankenversicherer des heutigen Konzerns wurde 1922 als Versicherungsanstalt des Bayerischen Gewerbebundes gegründet. Heute ist der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit seinen Tochtergesellschaften auch in anderen Sparten aktiv. Um mit Lebensversicherungen zu wachsen, holte der traditionell im Handwerk fest verankerte Versicherer mit Karoline Viktoria Mielken Mitte April eine Expertin für Maklervertrieb und Honorarberatung an Bord.

Dickhoven kommt von der Familienversicherung

„Der Münchener Verein ist eine Versicherung mit breit diversifizierten Vertriebswegen. Ich blicke mit großer Vorfreude darauf, die digitale Vertriebsstrategie des Unternehmens fortzuführen“, sagt Dickhoven. „Der Online-Vertrieb wurde bereits in den letzten Jahren sehr positiv vorangetrieben“, ergänzt Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe. „Nun soll unser Online-Geschäft noch weiter professionalisiert werden.“

Diplom-Kaufmann Dickhoven bringt hierfür langjährige Berufserfahrung im Vertriebs-, E-Commerce- und Marketingbereich mit. In den vergangenen knapp vier Jahren war der 42-Jährige „Abteilungsleiter Online-Vertrieb und Direktmarketing“ bei der stark im Online-Vertrieb aktiven DFV Deutsche Familienversicherung. Bei den Frankfurtern verantwortete er unter anderem die erweiterten Performance-Kampagnen. Zudem führte er neue Software-Technologien ein.