„Vertrauen ist unsere Geschäftsbasis“ Fintech-Chefs verurteilen Marketing-Gag von Savedroid

Nach dem vorgetäuschten Betrug mit Flucht des Firmengründers ins Ausland ist Savedroid gestern wieder zurückgerudert: Es war eine Marketing-Aktion, verkündete der Savedroid-Chef in einer Videobotschaft. Das Unternehmen habe darauf aufmerksam machen wollen, dass bei Krypto-Börsengängen, sogenannten ICOs viel Schmu passieren kann. Das Feld sei noch nicht reguliert.

Gleichzeitig machte Hankir auf einen neuen Beratungsservice seines Unternehmens aufmerksam: Savedroid wolle zukünftig andere Start-ups bei ICOs beraten.

Nach der spektakuläre Aktion hagelt es in der Fintech-Branche vor allem Protest: Hankir spiele mit dem wichtigsten Gut von Finanzunternehmen, dem Vertrauen. Nach Auflösung des Rätsels um das vermeintliche Verschwinden des Savedroid-Gründers haben eine Reihe von Fintech-Unternehmern einen offenen Brief verfasst. Hier kommt er im Wortlaut:

So geht es nicht! Ein Statement deutscher Fintechs zu Vertrauen

In den letzten Jahren hat sich eine Menge im Finanzsektor getan. Wo sich anfangs die Diskussion um “Banken vs. Fintechs” spannte, die etablierten Unternehmen in Fintechs eher lästigen Wettbewerb sahen und die Fintechs den Corporates oftmals falschen Kundenzugang vorwarfen, hat sich das

Verhältnis über die Zeit größtenteils zu einem kooperativen und vertrauensvollen Miteinander entwickelt.

Heute arbeiten Fintechs mit Banken zusammen, sind teils selbst Banken, engagieren sich im Bankenverband und anderen Institutionen, stellen sich der Regulierung und plädieren auch hierfür.

Dies alles war und ist nur möglich durch Vertrauen. Vertrauen der Kunden und Nutzer, der Banken, der Verbände, des Gesetzgebers und weiteren Partnern. Vertrauen, das die Fintechs schätzen und von dem sie wissen, dass es die wichtigste Grundlage für gute Kundenbeziehungen, Partnerschaften und einen funktionierenden Finanzsektor ist.

Ohne Vertrauen ist alles nichts. Daher ist es uns völlig unverständlich und wir sind entsetzt, wie man Kunden, Partner, Regulatoren und die Öffentlichkeit durch PR-Aktionen in die Irre führen kann, die mit

diesem Vertrauen spielen. So geht es nicht! Von so einem Vorgehen distanzieren wir uns.

Die unterzeichnenden Fintechs und Partner stehen für das Wohl des Kunden, seriöse Geschäftspraktiken und jederzeitige Transparenz. Vertrauen ist unsere Geschäftsbasis, und wir werden auch künftig hart daran arbeiten, dass dieses gerechtfertigt ist.

Unterzeichner:

Aboalarm – Bernd Storm

Auxmoney – Raffael Johnen

collectAI – Mirko Krauel

Cringle – Malte Klussmann, Joschka Friedag, Alexander Nehls, Konrad Maruszewski

Elinvar – Chris Bartz, Dr. Marco Neuhaus und Sebastian Böttner

figo – André M. Bajorat

FinCompare – Stephan Heller

fino – Florian Christ

Finleap – Ramin Niroumand

Finreach – Sascha Dewald

floribus – Matthias Maehner und Marco Puhlmann

Kontist – Christopher Plantener

Lendstar – Jennifer Fizia, Florian Breunig und Christopher Kampshoff

optiopay – Marcus Börner

OWNLY – Nicholas Ziegert

Raisin – Dr. Tamaz Georgadze, Dr. Frank Freund und Michael Stephan

Ratepay – Miriam Wohlfahrt

Scalable – Erik Podzuweit und Florian Prucker

Solaris – Bank Dr. Roland Folz

Vantik – Til Klein, Lara Hämmerle