Finanzen, Wirtschaft, Politik Alles, was Sie nun wissen müssen

Mitten in der Corona-Krise ist das Inflationsgespenst für viele Marktteilnehmer zurück. Denn, so die These, was anderes soll aus den milliardenschweren Rettungspakete, die zahlreiche Notenbanken und Regierungen im Corona-Krisenmanagement geschnürt haben, anderes folgen?

John Greenwood, Chefökonom von Invesco, hält dagegen:



Die Liquiditätsinjektionen waren notwendig, wirken aber nicht automatisch inflationär. Schon in der Vergangenheit haben Zentralbanken mehrmals als „Kreditgeber letzter Instanz“ agiert und dem Bankensystem die überschüssige Liquidität nach Abklingen der Panik schrittweise wieder entziehen können. Allerdings wird die Coronavirus-Krise nicht nur mit einer Ausweitung der Zentralbankbilanzen bekämpft, sondern auch mit einem enormen Anstieg der Staatsschulden und Haushaltsdefizite. Daher werde der Inflationsausblick für die Zeit nach der Corona-Krise auch vom Zusammenspiel von Geld- und Fiskalpolitik abhängen sowie davon, in welchem Maße und auf welche Weise Staatsschulden in Geld umgewandelt werden.

Im Nachgang der globalen Finanzkrise zum Beispiel haben die Liquiditätsspritzen der Zentralbanken Ängste vor einer Hyperinflation ausgelöst, da die umfangreichen Asset-Käufe der Notenbanken – Stichwort quantitative Lockerung oder QE – die Zentralbankbilanzen so stark aufblähten wie nie zuvor. Tatsächlich aber hätten die Notenbanken mit ihren Maßnahmen nur dafür gesorgt, dass sich das Wachstum der breiten Geldmenge stabilisierte und nicht zurückging. In den meisten Industrieländern ist die Jahresrate der Inflation in der Folge bei unter 2 Prozent geblieben.

Ob die beispiellosen Wertpapierkäufe der Zentralbanken inflationär wirken werden, lässt sich noch nicht sagen. Entscheidend ist nicht ihr Umfang oder ihre Dauer, sondern ihre Auswirkungen auf die Geldmenge im Bankensystem. Denn: Treiber der Inflation ist das Geld in den Händen der Öffentlichkeit und nicht das Geld in den Büchern der Zentralbank.

Nicht nur der Ölpreis ist um mehr als die Hälfte eingebrochen, nein, der ganze Ölmarkt liegt am Boden, sagt Benjamin Louvet, Fondsmanager bei OFI Asset Management:

Bei der aktuellen Überproduktion sind die weltweiten Speicher voraussichtlich also in 40 bis 50 Tagen voll. Wenn die Ausgangssperren noch einige Wochen anhalten, dann finden sich keine Abnehmer mehr für Öl. Die Folge: Entweder bezahlen die Ölproduzenten dann Abnehmer dafür, ihr Öl zu lagern, was allerdings die Ölpreise weltweit ins Negative drücken würde, oder die Ölförderung müsste gedrosselt werden.

Laut LBBW Research werden eine zweimonatige Corona-Zwangspause und die daraus resultierenden Folgekosten die deutsche Wirtschaft 2020 rund 240 Milliarden Euro oder 7 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts (BIP) kosten.

LBBW-Analysten Rolf Schäffer und Martin Güth:

Der Konjunkturmotor muss deshalb so schnell wie möglich wieder angelassen werden. Jeder weitere Monat, in dem die Beschränkungen andauerten, verringere das BIP um zusätzliche 2,5 Prozentpunkte.Damit sich die Infektion aber nicht wieder unkontrolliert verbreitet, muss zuvor ein wirksames Maßnahmenbündel für Schutz und Vorsorge bereitstehen.

Exponentielles Wachstum ist ein Schlagwort, das in der Corona-Krise häufig fällt. Ein Ziel ist es, die Zeit zu verlängern, in der sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Was das ausmacht, zeigt Fondsmanager Sven Lehmann von HQ Trust in einer Grafik. Seine Berechnung startet an Tag 0 mit einem Infizierten. Sven Lehmann unterstellt eine konstante Verdopplungszeit, die von 2,5 bis zu 7 Tagen reicht.

Lesebeispiel: Wenn sich die Zahl der Infizierten alle 2,5 Tage verdoppelt, gibt es nach 25 Tagen 1.024 Infizierte.

Angesichts der von IHS Markit veröffentlichten Einkaufsmanager-Indizes (PMI), die nicht nur den größten monatlichen Indexrückgang seit Umfragebeginn zeigten, sondern auch tiefer lagen als 2009 (Eurozone: im März 29,7 gegenüber 36,2 im Februar 2009), rechnet Philippe Waechter, Chefvolkswirt der französischen Fondsgesellschaft Ostrum Asset Management (einer Tochter von Natixis IM), nicht mehr mit einer Aufholjagd im dritten Quartal.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA bekräftigt ihren Aufruf an Banken, vorerst keine Dividenden an die Aktionäre auszuzahlen und keine Aktien zurückzukaufen. Um eine gesunde Kapitalbasis zu erhalten und Kreditgeber der Realwirtschaft bleiben zu können, sollten Banken ihre Vergütungspolitik der ökonomischen Situation und den gegenwärtigen Risiken anpassen.

Das heißt, frei übersetzt, Banken sollten aufpassen, wofür sie derzeit Geld ausgeben. In erster Linie sollten sie dafür sorgen, dass sie gesund bleiben und Kredite an Unternehmen vergeben können.

Das komplette Schreiben der EBA finden Sie hier.

Die Natixis-Tochter Mirova fordert als (nach eigenen Angaben) einer der ersten Vermögensverwalter, dass Unternehmen keine Dividenden mehr zahlen. In einem Brief an die eigenen Kunden schreibt Firmenchef Philippe Zaouati:

Die Corona-Pandemie destabilisiert Wirtschaft und das Leben der Menschen. Vor diesem Hintergrund appellieren wir an alle von uns in Portfolios gehaltenen Unternehmen, keinerlei Entscheidungen zu treffen, welche die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gefährden könnten. Es gilt nun die Interessen aller Stakeholder, also auch der Arbeitnehmer, im Blick zu behalten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dürfen Dividendenzahlungen die Stabilität eines Unternehmens keinesfalls gefährden. Daher unterstützen wir Dividendenzahlungen ausschließlich dann, wenn nachweisbar ist, dass diese den langfristigen Geschäftserfolg nicht gefährden.

Rund 470.000 Betriebe in Deutschland haben im März einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt. Das gibt Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit, auf einer Pressekonferenz bekannt. Im vergangenen Jahr habe die Zahl im Schnitt bei 1.300 Unternehmen im Monat gelegen, und im Februar 2020 bei 1.900.

Fondsmanagerin Stéphanie Bobtcheff äußert sich zu ihrem Alltag, dem Marktumfeld und dem von ihr betreuten Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe (ISIN FR0010321810). Sie arbeitet bei La Financière de l’Échiquier.

Hier einige Aussagen als Schwerpunkte:

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht für Deutschland aufgrund der Corona-Krise von einer Rezession 2020 aus. Entscheidend sei die Entwicklung der kommenden Wochen und wie stark beziehungsweise weniger stark die gesundheitspolitischen Maßnahmen das Wirtschaftsleben einschränken. Die Wirtschaftsweisen veröffentlichen drei Szenarien, nämlich:

Kommentar von Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management:

Die Hilfspakte der Regierungen und Notenbanken liegen mittlerweile in einer Größenordnung von 10 bis 15 Prozent des jährlichen Bruttoinlandprodukts. Damit ist eine Shutdown-Periode von zwei bis drei Monaten abgedeckt. Wenn sich eine Lockerung der Shutdowns schon früher abzeichnet, ist mit einer schnellen und kräftigen Erholung zu rechnen. Der Grund dafür sind die massiven Liquiditätsspritzen, die dem System in diesem positiven Szenario sehr viel Energie zuführen.

Die Ausbreitungsdynamik von Covid-19 beginnt sich nach China und Südkorea jetzt auch im bisher am stärksten betroffenen Italien leicht abzuschwächen. Die Geschwindigkeit von Neuinfektionen nimmt ab und Italiens Kurve nähert sich der Kurve von China an. Die USA bleiben aber vorerst noch eine Black Box. Hier sind die gemeldeten Zahlen vorerst noch nicht aussagekräftig, da umfangreiche Tests erst jetzt massiv anlaufen. Die kommenden Tage zeigen dann ein realistischeres Bild der Situation in den USA und beeinflussen die Finanzmärkte entsprechend.

Welche Wirtschaftssektoren könnte die Corona-Krise wie stark treffen? Dieser Frage ist Gareth Colesmith, Leiter des Makro-Researches bei der Fondsgesellschaft Insight Investment, nachgegangen. Während wenig verwunderlich am stärksten die Tourismusbranche betroffen sein dürfte (minus 80 Prozent), gibt es auch weniger in Mitleidenschaft gezogene Wirtschaftsbereiche.

Quelle: Insight Investment

Was sind jetzt die wirtschaftlichen Szenarien nach vorne? Dazu hat sich Shamik Dhar, Chefökonom bei BNY Mellon gemacht. Aktuell sieht er zwei wahrscheinlichere Szenarien (V- und U-Szenario) sowie zwei weniger wahrscheinliche (L-Szenario und Inflation).

Eine Entwicklung, bei der sich Covid-19 weltweit ausbreitet, aber die wirtschaftlichen Auswirkungen begrenzt bleiben, ist optimistisch, aber nicht unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen V-förmigen Erholung veranschlagen wir aktuell mit etwa 35 Prozent. In diesem Szenario erreicht das Virus im Sommer seinen Höhepunkt und die Liquiditätsrückstellungen der Zentralbanken sind groß genug, um schwere Verwerfungen an den Finanzmärkten zu verhindern. Das Wachstum könnte dann wieder in der ersten Hälfte des Jahres 2021 in die Größenordnung vorrücken, die es ohne das Auftreten der Krankheit erreicht hätte – ohne dauerhafte Produktionsverluste.

Das zweite Szenario ist eine U-förmige Erholung, bei der die Ausbreitung von Covid-19 anhaltender und flächendeckender wäre als im ersten Szenario. Eine derartige Entwicklung halten wir für ebenso wahrscheinlich wie ein V (35 Prozent). Die Wirtschaft wäre in erster Linie von einem weltweiten Nachfrageeinbruch betroffen, nicht von einer Angebotsverknappung. Angesichts der erhöhten Unsicherheit wäre die Risikoabneigung weit verbreitet. Risikoprämien würden stark ansteigen, Aktien und Anleihen dagegen fallen – insbesondere bei Unternehmen mit hohem Fremdkapitalanteil. Eine dramatische Flucht in sichere Werte würde die Renditen von Staatsanleihen auf bisher undenkbare Tiefstände und für manche Weltregionen noch weiter in den negativen Bereich drücken. Zuvor aber würde die enorme Nachfrage nach Bargeld vorübergehend einige Renditen steigen lassen. Die resultierenden Liquiditätsengpässe und eine Dollarknappheit würden zu schweren Marktverwerfungen führen. Die globalen Entscheidungsträger wären nicht in der Lage, den kurzfristigen Stimmungseinbruch zu bremsen. Der Ausverkauf könnte einen Abschwung ähnlich dem Abschwung nach dem Platzen der Dotcom-Blase 2000/2001 auslösen. Auch damals folgte eine Erholung in U-Form.

Weniger wahrscheinlich ist mit lediglich 20 Prozent aus unserer Sicht eine Phase der Stagnation oder einen langsamen Aufwärtstrend nach dem Absturz. In diesem L-förmigen Szenario gerät die wirtschaftliche Aktivität in den vom Virus betroffenen Regionen ins Stocken. Die Auswirkungen auf Nachfrage und Angebot 2020 sind mit fast 18 Porzent massiv, vor allem in der ersten Hälfte des Jahres, und wirken sich auf das chinesische BIP aus. Europa und die USA sehen für den Rest des Jahres 2020 ähnlich hohe BIP-Verluste. Das erhöht den Druck auf Unternehmen, ihre Lieferketten längerfristig zu diversifizieren, was dem Trend zur De-Globalisierung in die Hände spielt. Unternehmen suchen nach Alternativen zur chinesischen Produktion, finden sie aber nicht immer. Die USA, die EU und China reagieren mit protektionistischen Maßnahmen, insbesondere wenn China versucht, den Yuan abzuwerten, was den Angebotsschock noch weiter verschärft.

In diesem Szenario plagen die USA übertriebene Wachstumssorgen. Das Virus ist eingedämmt, die Wirtschaft ist robust und kehrt zu ihrem Aufwärtstrend aus der Vor-Corona-Zeit zurück. Da aber die Schwäche der übrigen Welt anhält, steht die US-Wirtschaft vor einem Ressourcen-Engpass. Die Inflation steigt stärker als erwartet an und überschreitet Anfang 2021 das 2-Prozent-Ziel der Fed. Die Inflationserwartungen steigen schnell und deutlich an und zwingen die Fed zu einer Straffung, da China und andere Länder schwächer werden. Höhere Zinsen und der Dollar-Kurs führen zu einer Kapitalflucht aus risikoreichen Anlagen, insbesondere in den Schwellenländern. Es kommt zu finanzieller Instabilität und Dollar-Knappheit, verstärkt über die internationalen Finanzmärkte. Das Szenario wäre eine Wiederholung der Situation 2015/2016, aber in größerem Maßstab. Dieses Szenario ist aber wohl am wenigsten wahrscheinlich – wir geben ihm nicht mehr als 10 Prozent.