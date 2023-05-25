Ifo-Konjunkturtest Versicherer PKV-Anbieter optimistischer als in den Vorjahren

Die Stimmung in der Versicherungsbranche hat sich im ersten Quartal 2023 verbessert – aber nicht überall. Das zeigt die Frühjahrsbefragung des Ifo-Instituts. GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen erklärt, welche Versicherer optimistisch sind, und welche jetzt noch schwärzer sehen als im Vorquartal.

Ärztin mit MRT-Aufnahmen: In der Privaten Krankenversicherung (PKV) erholte sich das Geschäftsklima spürbar und rangiert nun klar über dem langjährigen Mittelwert.

Die Stimmung in der Versicherungswirtschaft hat sich im ersten Quartal 2023 deutlich verbessert. Das zeigt die Frühjahrsbefragung des Ifo-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Gesamtinflation bereits überschritten ist. Dies gibt der Stimmung im Sektor Aufwind. Der milde Winter und die zum Glück ausgebliebene Gasmangellage haben vermutlich ebenfalls zur Aufhellung der Gesamtlage beigetragen.

Möglicherweise ein Wendepunkt

Im letzten Quartal 2022 war das Geschäftsklima in der Versicherungswirtschaft wegen der hohen Energiepreise und steigender Inflationsraten deutlich gesunken. Jetzt zeichnet sich möglicherweise ein Wendepunkt ab. Die Einschätzung der aktuellen Lage sowie die Geschäftserwartungen sind zu Jahresbeginn im Sektor kräftig gestiegen, wie wir es bereits im Februar angekündigt hatten. Das Geschäftsklima in der Schaden- und Unfallversicherung zieht leicht, in der Lebensversicherung und der Privaten Krankenversicherung sogar deutlich an.

Über alle Sparten hinweg stieg das Geschäftsklima um 15,2 Punkte, lag mit -6,3 Punkten allerdings immer noch unter dem langfristigen Mittelwert von +12,7 Punkten. Zu dieser Entwicklung trugen insbesondere die positiven Geschäftserwartungen (+21,8 Punkte) bei, welche die optimistischeren Markterwartungen des Frühlings 2023 widerspiegeln.

Stimmung der Fondspolicen-Anbieter auf zweitniedrigstem Stand

Beim Blick auf die Einzelbereiche zeigt sich, dass die befragten Unternehmen auch das Geschäftsklima in der Lebensversicherung mit einem Saldo von -14,4 Punkten günstiger beurteilen als im Vorquartal (-34,6 Punkte). Das Geschäftsklima erreichte damit den höchsten Stand seit dem ersten Quartal 2022.

Entgegen der Gesamtentwicklung verdunkelte sich aber die Stimmung in der fondsgebundenen Lebensversicherung. Das Geschäftsklima sank dort auf einen Saldo von -28,8 Punkten (Vorquartal: +11,2 Punkte), den zweitniedrigsten Stand der Zeitreihe.

Kompositversicherer optimistisch

Auch in der Schaden- und Unfallversicherung konnte sich die Stimmung weiter erholen. Der Saldo für das Geschäftsklima steigt das zweite Quartal in Folge und liegt bei -10,1 Punkten. Der Stimmungsindikator blieb aber deutlich unter dem langfristigen Mittelwert von +9,7 Punkten. Das bessere Geschäftsklima bei den Kompositversicherern wurde maßgeblich durch die aktuelle Geschäftslage getrieben, die gegenüber dem Winter günstiger beurteilt wurde.

In der Privaten Krankenversicherung erholte sich das Geschäftsklima ebenfalls spürbar: Es legte in der Ifo-Frühjahrsbefragung um 23,3 auf +18,6 Punkte zu und rangierte damit klar über dem langjährigen Mittelwert von +11,6 Punkten.