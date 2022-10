Wegen steigenden Corona-Zahlen Verbraucherschutzforum der Bafin findet digital statt

Das diesjährige Verbraucherschutzforum am 22. November findet nicht im Kap Europa in Frankfurt am Main, sondern digital statt, meldet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Hintergrund, seien steigende Corona-Zahlen.

Auf der eintägigen Veranstaltung, die den Titel trägt „Wie beeinflussen künstliche Intelligenz, Social Media und Selbstexpertisierung den Verbraucherschutz?“, erörtern Vertreter europäischer und deutscher Institutionen sowie der Bafin ihre politischen und regulatorischen Ziele. Darüber hinaus diskutieren Experten aus Finanzinstituten und Verbraucherschutz über Trends und Herausforderungen. Themen sind beispielsweise die Auswirkungen innovativer Technologien, Open Finance oder Neuromarketing auf den Verbraucherschutz im Finanzmarkt.

