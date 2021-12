Branchen-Event Die besten Bilder der Hauptstadtmesse von Fonds Finanz

Der Maklerpool Fonds Finanz lud am gestrigen Dienstag zur Hauptstadtmesse 2017 ein. Makler aus dem Finanz- und Versicherungsbereich trafen sich im Berliner Hotel Estrel und informierten sich in Vorträgen und an Messeständen über Neuheiten der Branche. Nebenher gab es Gelegenheit zum Netzwerken. 3.650 Fachbesucher folgten der Einladung.