Im ersten Halbjahr 2022 Diese 10 Fondsboutiquen haben das meiste Geld eingesammelt

Die Schwankungen an den Finanzmärkten setzen auch von Konzernen unabhängigen Fondsboutiquen zu. So ist das Gesamtvolumen aller Boutiquenfonds in der ersten Jahreshälfte um 17,5 Milliarden Euro auf 143,7 Milliarden Euro gesunken, zeigt eine Auswertung des Beratungsunternehmens Pro Boutiquenfonds. Das Mittelaufkommen war mit 2,7 Milliarden Euro allerdings weiter positiv. Misch- und Aktienfonds verzeichneten demnach zwischen Januar und Juni 2022 Nettozuflüsse von 2,9 beziehungsweise 0,7 Milliarden Euro, bei Anleihefonds gab es dagegen Abflüsse in Höhe von 1 Milliarde Euro.

Nur wenige neue Fonds gestartet

Mit Neuauflagen halten sich die Fondsanbieter der Auswertung zufolge derzeit zurück – im ersten Halbjahr starteten nur 17 neue Fonds. Insgesamt liegt die Zahl der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Boutiquenfonds damit bei 1.040. Knapp 60 Prozent aller Fonds unabhängiger Anbieter sind Mischfonds. Ein Viertel entfällt auf die Kategorie Aktien, 10 Prozent auf Anleihen sowie knapp 5 Prozent auf alternative Anlagen.

Bei den Fondsanbietern mit dem höchsten Mittelflüssen liegt Flossbach von Storch mit Abstand vorn. Auf Rang zwei folgt Antecedo Asset Management, Platz drei geht an DJE Kapital, Platz vier an Gané. Auch die Top-Fonds mit den höchsten Zuflüssen stammen von diesen Anbietern – allen voran der Multiple Opportunities von Flossbach von Storch. Der Flaggschiff-Fonds der Kölner Boutique ist mit einem Volumen von knapp 24,4 Milliarden Euro auch der größte unter den Boutiquenfonds. Rang zwei belegt der international vertriebene Multiple Opportunities II. Platz drei der volumenstärksten Boutiquenfonds geht an den Acatis Gané Value Event.

Flexible Mischfonds waren der Auswertung zufolge im ersten Halbjahr die beliebteste Assetklasse, gefolgt von defensiven Mischfonds und Aktienfonds aus dem Bereich Technologie. Platz vier belegten offensive Mischfonds, Platz fünf Ökologie-Aktienfonds. Auch die größten neuaufgelegten Boutiquenfonds hat das Beratungsunternehmen aufgelistet. Mit Abstand vorn liegt der Diversified Ideas mit 91,4 Millionen Euro Fondsvolumen, gefolgt vom All Stars 10x10 mit knapp 28 Millionen Euro. Auf Rang drei kommt der Galilei Global Bond Opportunies mit knapp 26 Millionen Euro.