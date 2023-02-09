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Die Alte Leipziger hat eine neue Unfallversicherung auf den Markt gebracht. Die Produktentwickler des Sachversicherers aus Oberursel haben hierbei die Gesundheitsprüfung deutlich verschlankt. Sie bezieht sich auf lediglich acht eindeutig definierte Erkrankungen innerhalb der letzten drei Jahre. Die Gesundheitsfrage ist nur mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten. Dadurch sei jederzeit klar, ob eine Person den Unfalltarif abschließen kann oder nicht.

Ein Alleinstellungsmerkmal der Police sei außerdem die Best-Leistungs-Garantie. Diese besagt, dass der Versicherungsschutz erweitert wird, wenn ein Wettbewerber einen leistungsstärkeren Tarif zum Zeitpunkt des Schadens anbietet. Die volle Kapitalleistung gibt es bei einer Invalidität von mindestens 75 Prozent. Ein Extra stelle die neue Gliedertaxe „exclusiv“ dar, die besonders hohe Werte für die unterschiedlichen Gliedmaßen enthält. Sie ist optional in der leistungsstärksten Tarifvariante verfügbar.

Die Unfallversicherung umfasst außerdem je nach gewähltem Tarif Sofortleistungen bei Krebs oder schweren Erkrankungen oder beispielsweise Gipsgeld für Knochenbrüche und Bänderrisse. Leistungen an damit verbundenen Sachschäden, etwa Brille oder Kleidung, sind inbegriffen. Wer Beiträge sparen möchte, kann die Papierlos-Option mit einem Preisvorteil von bis zu 10 Prozent wählen. Kunden verzichten dabei auf den Papierversand und nutzen für die Korrespondenz den digitalen Finanz- und Versicherungsmanager Fin4u. Und wenn die Kapitalleistung erst bei 25 Prozent Invalidität fällig wird, ist die Prämie bis zu 60 Prozent günstiger.