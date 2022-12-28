Neue Podcast-Folge mit Ulrich Kaffarnik Rückblick auf die Märkte 2022 – was erwartet uns in 2023?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

„Kohle-Talk“ mit Uli Harmssen

In der Podcast Serie „Kohle-Talk“ spricht Investmentexperte Uli Harmssen mit Volkswirten, Fondsmanagern und anderen Experten über wichtige Entwicklungen und Trends an den Finanz- und Kapitalmärkten. Ziel des Podcasts ist es, komplexe Zusammenhänge in einfachen Worten darzustellen. Es geht darum, wichtiges Wissen zu vermitteln, damit künftige Anlageentscheidungen der Zuhörer nicht von Emotionen bestimmt sind. Denn: „Wer sein Geld nicht von seinen Emotionen trennt, den werden die Emotionen von seinem Geld trennen!“

Aktuelle Episode: Rückblick auf die Märkte 2022 – was erwartet uns in 2023?

Das Börsenjahr 2022 neigt sich dem Ende zu. „Rückblickend ein sehr einzigartiges Jahr – im negativen Sinne“, meint Kapitalmarktstrategen Ulrich Kaffarnik von der DJE Kapital. Wie lange die Märkte noch mit der Inflation zu kämpfen haben, warum Value-Werte im Kommen sind und wie es an der Tech-Front weiter geht, darüber sprechen die Investmentexperten Ulrich Kaffarnik und Uli Harmssen in der neusten Episode von „Kohle-Talk“. Jetzt reinhören!

Alle Folgen von „Kohle-Talk“, alle Plattformen – jetzt reinhören

Diese Podcasts haben wir außerdem noch in petto …

„She speaks Finance“ mit Christin und Barbara

ETFs, Kryptos oder Altersvorsorge? In Gesprächen unter Freundinnen gehören Geldfragen bislang nicht gerade zu den Top-Themen. Zu Unrecht finden unsere beiden Redakteurinnen Barbara Bocks und Christin Jahns. Mit ihrem Podcast „She speaks Finance“ wollen die beiden zeigen, dass es sich lohnt über Geld zu sprechen. Denn: Gerade für Frauen ist finanzielle Vorsorge besonders wichtig und wenn man sich traut, das Thema einfach mal anzugehen statt es bei guten Vorsätzen zu belassen, kann Investieren sogar richtig Spaß machen!

Aktuelle Episode: „Beim Greenwashing geht es um die Schere zwischen Worten und Taten“

Eine Razzia, mangelhafte Beratung und die Einstufung von Gas- und Atomkraft als nachhaltig: Das Thema Greenwashing war 2022 in aller Munde. Zur Diskussion darüber, wie es tatsächlich um die Nachhaltigkeit von Finanzprodukten steht, hat auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace mit diversen Aktionen beigetragen. Doch was ist Greenwashing eigentlich genau? Welche Unterschiede gibt es zwischen verschiedenen Fonds- und ETF-Anbietern? Und kann man sein Geld überhaupt noch guten Gewissens anlegen? Darüber haben Barbara und Christin mit der Greenpeace-Finanzexpertin Marie Kuhn gesprochen. Marie hat als Managerin und Analystin für Anleihen von chinesischen Unternehmen selbst jahrelang in der Finanzbranche gearbeitet. Warum sie das Gefühl hatte, etwas verändern zu müssen, und warum sie den Zeitfaktor für einen Vorwand hält, erzählt sie bei She Speaks Finance.

Alle Folgen von „She speaks Finance“, alle Plattformen – jetzt reinhören

„Think. Or Sink.“ DER Investment-Talk mit Peter Ehlers

Think. Or Sink. ist DER Investment-Talk mit Peter Ehlers, dem Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT. Regelmäßig spricht Peter mit diversen Fachleuten zu spannenden Themen rund um Finanzen, Märkte und Investments. Gesprächspartner sind bekannte Experten und noch nicht so bekannte, die „Hidden Experts“. Das Ziel dahinter: Nützliches und spannendes Wissen rund um das Thema Finanzen in einfacher Sprache zu vermitteln. Dazu zählen auch immer mal wieder überraschende und unkonventionelle Themen.

Aktuelle Episode: Was die Notenbanken mit den Weltmärkten anstellen

private banking kongress 2022 in Hamburg – wir waren mit am Start und haben keine Mühen gescheut, einen weiteren hochkarätigen Gast für einen Experten-Schnack in unseren Podcast-Bulli zu holen. Mit Ingmar Przewlocka, Senior Portfoliomanager Multi-Asset bei der Vermögensverwaltungsgesellschaft Schroders, spricht DAS-INVESTMENT-Herausgeber Peter Ehlers über die Zinspolitik der Notenbanken und deren Auswirkung auf den Weltmarkt. Wie sollten EZB, Fed und Co. inmitten einer angespannten Weltlage und Inflation auf Rekordhoch reagieren? Schnell und aggressiv oder doch lieber zurückhaltend? Der erfahrene Portfoliomanager findet dazu mehr als deutliche Worte … aber hört selbst.

Alle Folgen „Think. Or sink.“, alle Plattformen – jetzt reinhören