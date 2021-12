Musterdepot-Kommentar Trump-Wahl gibt Rückenwind – und bläst von vorn

Den aktuellen Stand aller vier Musterdepots sehen Sie hier.

Die gute Nachricht zuerst: Mit der Ende Oktober getroffenen Entscheidung, in alle vier Musterdepots einen Short-ETF auf europäische Renten aufzunehmen, lag die Redaktion goldrichtig. Der DB X-Trackers II Short I-Boxx Eurozone legte seither um fast 3 Prozent zu.

Für viele Marktteilnehmer kommen die jüngsten Kursverluste bei Anleihen überraschend, sind sie doch weiter fest von einer noch lange anhaltenden Nullzinsphase in Europa überzeugt. Letztlich ist der Renditeanstieg einer der zahlreichen Effekte, die die überraschende Wahl von Donald Trump zum 45. US-Präsidenten nach sich gezogen hat: Die von Trump angekündigten Konjunktur-Programme und Infrastruktur-Maßnahmen werden viel Geld kosten, was wiederum Inflationserwartungen schürt. Zumindest kurzfristig spüren das auch europäische Anleihe-Besitzer.

Oder steckt doch mehr dahinter, steht womöglich tatsächlich die in den vergangenen Jahren so oft beschworene Zinswende bevor? „Wir glauben, dass wir die tiefsten Zinsen gesehen haben“, hebt Starcapital-Manager Peter E. Huber in seinem Kapitalmarktausblick 2017 hervor. Eine Entwicklung, die er im Rentenfonds Starcap Argos bereits Anfang Oktober mit ersten Leerverkäufen auf europäische Anleihen vorwegnahm. Darüber hinaus hat er die Laufzeiten-Struktur verkürzt und hält rund 17 Prozent Kasse. „Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmt“, zitiert Huber US-Star-Investor Warren Buffett und deutet damit an, dass traditionell verwalteten Rentenfonds turbulente Zeiten bevorstehen könnten.

Dass Huber derartige Momente der Wahrheit nicht fürchten muss, hat er in seiner langen Karriere oft unter Beweis gestellt. Deshalb war der Starcap Argos erste Wahl, als DER FONDS Ende Dezember 2015 den bereits seit 2009 bestehenden Depot-Varianten „Trend“ und „Turnaround“ zwei weitere Musterdepots hinzufügte. Bislang hat sich die Aufnahme dieses Fonds in das offensive Depot bezahlt gemacht, der Wertzuwachs seit Jahresbeginn beträgt mehr als 9 Prozent (siehe Tabelle unten).