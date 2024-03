In der aktuellen Ausgabe ihrer Studienreihe „Asscompact Trends“, die in regelmäßigen Abständen die Einstellung von unabhängigen Versicherungs- und Finanzvermittlern analysiert, hat die BBG Betriebsberatung erneut die Makler-Favoriten unter den Anbietern von Altersvorsorge-Produkten ermittelt. An der „Asscompact Trends I/2024“ nahmen insgesamt mehr als 400 Vermittler teil.

In der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) verteidigt die Allianz ihre Spitzenposition aus dem Vorquartal. 24,5 Prozent der insgesamt 322 befragten Vermittler, die im bAV-Geschäft aktiv sind, setzen auf den Versicherungsriesen.

Canada Life folgt mit 12,7 Prozent der Nennungen nach wie vor auf Rang 2. Alte Leipziger steigt vom 4. Platz im Vorquartal auf Platz 3 auf: Knapp 10 Prozent der befragten Vermittler bezeichnen die Gesellschaft als ihren bAV-Favoriten.

Fondspolicen: Alte Leipziger auf Platz 1

Bei den Fondsrenten landet Alte Leipziger hingegen auf Rang 1. Mit 12,3 Prozent der Nennungen verteidigt sie ihre Top-Position aus dem Vorquartal. Es folgt Canada Life mit 11,8 Prozent. Allianz und LV 1871 teilen sich mit jeweils 10,3 Prozent den dritten Platz. Im Vorquartal war LV 1871 Zweitplatzierte, gefolgt von Canada Life auf Rang 3 und Allianz auf Rang 4.

Sowohl bei der klassischen Lebensversicherung (LV), als auch bei der LV gegen Einmalbeitrag führt die Allianz, gefolgt von Alte Leipziger. Auf die Allianz entfallen dabei knapp ein Viertel (Einmalbeitrag) beziehungsweise 36 Prozent (klassische LV), auf Alte Leipziger jeweils rund 12 Prozent der Stimmen. Bei der Einmalbeitrags-LV folgt Canada Life mit 11 Prozent, bei der klassischen LV Volkswohl Bund mit 11,5 Prozent auf Platz 3.

WWK führt bei der Riester-Rente

Bei der Riester-Rente hat sich im Vergleich zum Vorquartal nichts verändert: Die WWK (28,8 Prozent) führt, gefolgt von Allianz (14,7 Prozent) und Continentale (12,2 Prozent). Bei der Rürup-Rente steigt die Allianz vom 2. Platz im Vorquartal auf die Spitze auf, während sich Alte Leipziger im Gegenzug um einen Platz verschlechtert. Allerdings bleibt der Abstand zwischen den beiden Gesellschaften mit 13,9 Prozent versus 13,0 Prozent gering. Volkswohl Bund verbessert sich mit 10,9 Prozent um einen Platz und wird Dritte.

Auch in der indexgebundenen Rentenversicherung hat sich die Top-3-Liste seit dem Vorquartal nicht verändert. Auf Platz 1 steht Allianz (32,8 Prozent), gefolgt von Volkswohl Bund (22,7 Prozent) und Stuttgarter (16 Prozent).